Son dakika haberi | Aydın'da minibüs traktöre arkadan çarptı: 1 ölü

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Hüseyin Karalı'nın (63) kullandığı 09 KV 734 plakalı minibüs, Söke-Milas kara yolunda, Elmas Karakuş (57) idaresindeki 09 YF 409 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada minibüs sürücüsü Karalı ağır yaralandı.

İlk müdahalesi 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Hüseyin Karalı, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karalı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol