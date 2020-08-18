Son dakika haberi! Aydın'da mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklandı
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Son dakika haberi! Aydın'da mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın il genelinde 'Orman Yangınları İl Mücadele Komisyonu' kararı ile ormanlık alanlar içinde mangal, semaver ve ateş yakılması yıl sonuna kadar, ormanlara yakın alanlarda ise 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

Son dakika haberi! Aydın'da mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklandı
18.08.2020 17:00 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:04

Aydın il genelinde 'Orman Yangınları İl Mücadele Komisyonu' kararı ile ormanlık alanlar içinde mangal, semaver ve ateş yakılması yıl sonuna kadar, ormanlara yakın alanlarda ise 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

3 yerde izin verildi

İl genelinde mangal, semaver ve ateş yakmak yıl sonuna kadar yasaklanırken, 3 alana izin verildi. Buna göre Buharkent ilçesi Gelenbe Mesire Alanı, Kuyucak ilçesi Belenova Mesire Alanı ve Koçarlı ilçesi Adnan Menderes Kent Ormanı'nda mangal, semaver ve ateş yakılmasına izin verildi.

Mesafeyi komisyon belirleyecek

Öte yandan ilçe sınırlarındaki ormanlık alanlar dışında da, ormanlık alanlara belirli mesafeye kadar ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek. Bu mesafe ilçe komisyonlarınca belirlenecek. Özel işletmeler dahil olmak üzere ilçe komisyonları tarafından belirlenen mesafe ve sınırlar dışında, ormanlık alanlara yakın alanlarda mangal, semaver ve ateş yakmaya 31 Ekim'e kadar yasak getirildi.

Anız yakmak 31 Ekim'e kadar yasaklandı

Orman Yangınları İl Mücadele Komnisyonu'nun aldığı bir başka karara göre de ormanlık alanların civarında bağ ve bahçe artığı, ot ve dal gibi bitki örtüsü, anız yakmak 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Doğal zenginliklerimizin başında gelen ormanlarımızı korumak için Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonlarımızın aldığı kararlara ve kurallara riayet etmek azami önem arz etmektedir. Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar kapsamında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin sorumlu kurumlarca yapılması sağlanacaktır" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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