Son dakika haberi... Aydın'da kayınbiraderinin hamile köpeğini silahla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Aydın'da kayınbiraderinin hamile köpeğini silahla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Aydın'da kayınbiraderinin hamile köpeğini silahla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde kayınbiraderinin köpeğini silahla vuran kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kayınbiraderinin köpeğini silahla vuran kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan M.A, köpeğinin kayınbiraderi Hüseyin T'nin köpeği tarafından dövüşerek öldürüldüğünü öne sürdü.

M.A, evindeki av tüfeğiyle kayınbiraderinin hamile köpeğini başından vurarak öldürdü.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, M.A'yı gözaltına aldı.

Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Hüseyin T, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Köpeğini boğan başka köpeklerdi, ona durumu anlattım köpeğimi yatarken gösterdim. Cebinden bıçak çıkarmaya çalıştı. Arkamızdan gelen köpeği ise evden getirdiği tüfekle vurdu. O anda biz dışarı çıksak bizi de vuracaktı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Aydın'da kayınbiraderinin hamile köpeğini silahla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 23:19:54. #1.15#
title