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Son dakika haberi | Aydın'da jandarma ekipleri, kadınlara karanfil armağan etti

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Son dakika haberi | Aydın'da jandarma ekipleri, kadınlara karanfil armağan etti

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

AYDIN (AA) - Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Karacasu Kaymakam vekili Hatice Gamze Yılmaz ve Köşk Kaymakamı Tuğba Polat'ı makamlarında ziyaret ederek Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Serçeköy Mahallesinde yol kontrolüne de giden ekipler, kadın sürücü ve yolcuların da gününü kutladı, karanfil takdim etti.

Ekipler şehit anneleri ve eşlerini de ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Aydın, Mart, Güncel, Haberler

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