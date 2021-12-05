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Son dakika haberi: Aydın'da etkili olan yağışlar Tabakhane Deresi'ndeki suları yükseltti

İhlas Haber Ajansı / Murat Uçkaç - Haberler | Yerel

Son dakika haberleri: Aydın'da etkili olan yağışlar Tabakhane Deresi'ndeki suları yükseltti Aydın'ın Efeler ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış sonrası yaz aylarındaki kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen Tabakhane Deresi'ndeki su seviyesi yeniden yükseldi.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'da etkili olan yağışlar Tabakhane Deresi'ndeki suları yükseltti

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış sonrası yaz aylarındaki kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen Tabakhane Deresi'ndeki su seviyesi yeniden yükseldi.

Aydın il genelinde dün gece sağanak yağış etkili oldu. Yağış sonrasında uzun zamandır sığ olan Paşaylası'ndan doğarak ilçenin göbeğinden geçip Menderes Nehri'ne dökülen Tabakhane Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Yüksek kesimlerden gelen sular ile cadde ve sokaklardan dereye akan sular dereyi coşturdu. Yağışlarla birlikte şehir merkezinde herhangi bir taşkın ve olumsuzluk yaşanmazken, sağanak yağış uzun zamandır yağış bekleyen çiftçilerin de yüzünü güldürdü.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre yağışlı havanın önümüzdeki hafta da devam edeceği tahmin ediliyor.

Son dakika haberi: Aydın'da etkili olan yağışlar Tabakhane Deresi'ndeki suları yükseltti

Son dakika haberi: Aydın'da etkili olan yağışlar Tabakhane Deresi'ndeki suları yükseltti

Son dakika haberi: Aydın'da etkili olan yağışlar Tabakhane Deresi'ndeki suları yükseltti

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Murat Uçkaç - Son Dakika Haberleri

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