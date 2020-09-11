Son dakika haberi! Aydın'da çıkan ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi
Son dakika gündem haberine göre Aydın'ın Köşk ilçesindeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
11.09.2020 20:39 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:42
Aydın'ın Köşk ilçesindeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Yavuzlar Mahallesi'nde Sema Fidan'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen Sema Fidan, Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekiplerce söndürülen yangında bahçedeki 11 ton saman ve yem karma makinesinin zarar gördüğü öğrenildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA