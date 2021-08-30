Son dakika haberi! Aydın'da balkondan düşen 79 yaşındaki kişi öldü
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Son dakika haberi! Aydın'da balkondan düşen 79 yaşındaki kişi öldü

Son dakika haberi! Aydın'da balkondan düşen 79 yaşındaki kişi öldü
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Aydın'ın Germencik ilçesinde, üçüncü kattaki evin balkonundan düşen 79 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, üçüncü kattaki evin balkonundan düşen 79 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Park Mahallesi'nde bir kişinin apartmanın üçüncü katından düştüğü ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İncelemede, balkondan düştüğü anlaşılan Nazım Savur, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Savur, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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