Son dakika haberi | Aydın'da antik kente iş makinesi yüklü tırla giren 3 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Aydın'da antik kente iş makinesi yüklü tırla giren 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi | Aydın'da antik kente iş makinesi yüklü tırla giren 3 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'ne iş makinesi yüklü tırla giren 3 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'ne iş makinesi yüklü tırla giren 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Ortaklar Jandarma Karakolu ekipleri, gece devriye sırasında Magnesia Antik Kenti'ne tırın girdiğini fark etti.

Kepçe yüklü tırdan şüphelenen ekipler, biri sürücü 3 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından izinsiz kazı girişiminde bulundukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler, ikisi adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Sürücüye 4 bin 102 lira ceza kesildi, tır 15 gün trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

3 kızını öldüren müezzin: Olay hayalden ibaret, kafam allak bullak
3 kızını öldüren müezzin: Olay hayalden ibaret, kafam allak bullak
Namaz kılma bahanesiyle gittiği camide imamın sarık ve cübbesini çaldı (2)
Namaz kılma bahanesiyle gittiği camide imamın sarık ve cübbesini çaldı (2)
Mıcır yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki karı- kocayı ölüm ayırdı
Mıcır yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki karı- kocayı ölüm ayırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Yaşar Güler Mansur Yavaş Mustafa Şentop Sultan Alparslan
Magazin Demet Şener Hande Erçel Demet Akalın Ferhan Şensoy
Spor Max Meyer Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi | Aydın'da antik kente iş makinesi yüklü tırla giren 3 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 15:23:26. #1.15#

title