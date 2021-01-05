Son dakika haberi! Aydın'da AK Parti'li vekiller, Şehir Hastanesi sahasında inceleme yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi! Aydın'da AK Parti'li vekiller, Şehir Hastanesi sahasında inceleme yaptı

05.01.2021 18:15 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:15
Son dakika haberi! Aydın'da AK Parti'li vekiller, Şehir Hastanesi sahasında inceleme yaptı

Gelen son dakika haberine göre AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Mustafa Savaş ve Bekir Kuvvet Erim, kentte yapılacak olan Şehir Hastanesi sahasında incelemede bulundu.

AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Mustafa Savaş ve Bekir Kuvvet Erim, kentte yapılacak olan Şehir Hastanesi sahasında incelemede bulundu.

Şevketiye Mahallesi'ndeki alanda inceleme yaptıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Mustafa Savaş, Şehir Hastanesinin uzun zamandır beklenen bir yatırım olduğunu söyledi.

Hastanenin 2 yılda bitirilmesinin planlandığını aktaran Savaş, "Aydın için çok ihtiyaç olan hizmet aracıydı. Bu anlamda 950 yataklı denilmekle birlikte, 1400'e kadar çıkacak. Mevcut hastanelerimiz fiziki anlamda yetersizdi. Bununla birlikte bu ihtiyaçlar giderilecek." dedi.

Milletvekili Yavuz, "Aydın, artık sevk eden değil sevk alan konuma gelecek. Bu çok önemli bir şey. Türkiye, salgın döneminde böyle bir yatırıma temel atabiliyor. Bu ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Erim ise bu büyüklükte bir yatırım için yapım süresindeki 2 yılın uzun bir süre olmadığını belirterek, Aydın'ın sağlıkta hak ettiği yere kavuşacağını söyledi.

Programa, İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz ve AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Prens Harry Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ersun Yanal Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kız Kaza Elazığ Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Aydın'da AK Parti'li vekiller, Şehir Hastanesi sahasında inceleme yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 18:18:24. #1.15#
title