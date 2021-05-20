Son dakika haberi! AYD Başkanı Burhan: "Yerel medyaya sahip çıkmak bir milli güvenlik meselesidir"
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Son dakika haberi! AYD Başkanı Burhan: "Yerel medyaya sahip çıkmak bir milli güvenlik meselesidir"

İhlas Haber Ajansı / Adem Aslan - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haber: AYD Başkanı Burhan: "Yerel medyaya sahip çıkmak bir milli güvenlik meselesidir" Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, yerel medyanın milli güvenlik sorunu olduğunu belirterek, siyonist sermayenin yerel medyayı ele geçirme tehlikesine dikkat çekti.

AYD Başkanı Burhan: "Yerel medyaya sahip çıkmak bir milli güvenlik meselesidir"

ANKARA - Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, yerel medyanın milli güvenlik sorunu olduğunu belirterek, siyonist sermayenin yerel medyayı ele geçirme tehlikesine dikkat çekti. Burhan, yerel medyanın ayakta kalabilmesi için TÜRKSAT'ın uydu fiyatlarını düşürmesini istedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, dernek merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Bugün Anadolu kanallarıyla üyemiz bulunan tüm yerel medya adına basın toplantısı düzenliyoruz. Anadolu Yayıncılar Derneği yerel televizyonların yanında olan bir sivil toplum kuruluşu. Bizler yerel medyanın sorunlarını dile getiriyoruz. Maalesef bugüne kadar TÜRKSAT uydu fiyatları konusunda yerel medyaya yardımcı olmadı. Ulusal televizyon kanalları ile yerel televizyon kanalları aynı uydu ücretini ödüyor. Burada bir adaletsizlik var. Ulusal televizyon kanallarının reklam gelirleri ile yerel televizyon kanallarının reklam gelirleri bir mi? Bizler belki 10 yıldır TÜRKSAT'a çağrı yapıyoruz, 200'e yakın çağrı yaptık, gittik sohbet de ettik, çaylarını da içtik çözüm olmadı. Peki ben soruyorum ulusal televizyon kanalları Kanal D ile Fox ile SHOW TV ile ATV ile, ÇAY TV'nin Kanal Urfa'nın, Kanal Fırat'ın, KONTV'nin geliri aynı mı? Değil. Lütfen bu adaletsizliği giderin. Yerel medyaya sahip çıkmak bir milli güvenlik meselesidir. Sevgili TÜRKSAT yöneticileri sesimizi artık duyun. Bugün yerel televizyonların adı TELAVİV TV olacaksa, Paris TV olacaksa, Moskova TV olacaksa ekonomik nedenlerden dolayı kapanacak ve yabancı sermaye satın alacaksa bu milli güvenlik sorunu değil midir? Neden yerel medyaya sahip çıkılmıyor?" dedi.

Son dönemde yabancı medya mensuplarının Türkiye'ye geldiğine dikkat çeken Burhan, "Türkiye'de operasyon yapıyorlar. DW, Reuters, Associated Pres, Sputnik hükümet aleyhine yayınlar yapıyor. Biz ise milli güvenlik, ezan, bayrak, cumhuriyet diyoruz. Bu kanallar Türkiye'de operasyon için artık zemin haline geldiler. Siz yerel medyaya destek olmazsanız, bu kanalların yıkıcı etkisini kim giderecek?" diye konuştu.

"Siyonist medya Filistin'i suçlu çıkardı"

Burhan şöyle devam etti:

"Filistin'de ne oldu? Bu Reuters dediğimiz, Associated Pres dediğimiz ajansalar Filistinlileri suçlu ilan ediyor. Her gün İsrail katliam yapıyor. Buradan İsrail'i lanetliyoruz. Yabancı ajanslar İsrail'i haklı çıkarmak için her şeyi yaptılar. Yerel medyaya sahip çıkmak milli güvenlik meselesidir. Bir an önce bu yanlıştan dönün. Üyelerimiz diyor ki 'Pandemi sürecinde bile yardımcı olmadınız.' Lütfen taleplerimizi duyun."

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na teşekkür ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza yüzlerce kez teşekkür ediyoruz, her konuda yardımcı oluyor" diyen Burhan, "TÜRKSAT'a da bu konuda gerekli talimatları vermiştir. Ulaştırma Bakanımız bu zor süreçte yerel medyaya reklam desteği vererek ayakta kalmasına büyük katkı sağladı. Ama TÜRKSAT'tan bir adım yok."

Burhan, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Bey her zaman sorunların çözümü noktasında yerel medyanın yanında. Ebubekir Bey görüşmemizde bize dedi ki 'Elbette yerel medya ile ulusal medya aynı ücreti ödemesin.' Neden? RTÜK ceza verirken bile ulusal kanalların gelirleri yüksek olduğu için daha yüksek ceza veriyor, yerel medyanın gelirleri düşük olduğu için daha düşük ceza veriyor. Lütfen artık yerel medyanın sesini duyun" dedi.

Son dakika haberi! AYD Başkanı Burhan: 'Yerel medyaya sahip çıkmak bir milli güvenlik meselesidir'
Son dakika haberi! AYD Başkanı Burhan: 'Yerel medyaya sahip çıkmak bir milli güvenlik meselesidir'
Son dakika haberi! AYD Başkanı Burhan: 'Yerel medyaya sahip çıkmak bir milli güvenlik meselesidir'
Son dakika haberi! AYD Başkanı Burhan: 'Yerel medyaya sahip çıkmak bir milli güvenlik meselesidir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Aslan

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