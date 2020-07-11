Son dakika haberi! Ayasofya kararı ULUSKON'u mutlu etti
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Son dakika haberi! Ayasofya kararı ULUSKON'u mutlu etti

Bir son dakika haberine göre Ayasofya'nın cami olması kararının ardından ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, "Bu karar bizleri mutlu etti.

Son dakika haberi! Ayasofya kararı ULUSKON'u mutlu etti
11.07.2020 20:07 | Son Güncelleme: 11.07.2020 20:11

Ayasofya'nın cami olması kararının ardından ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, "Bu karar bizleri mutlu etti. Bu karardan dolayı Türkiye Cumhuriyetini ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı kutluyor ve desteklerimizi belirtiyoruz" dedi.

Danıştay onuncu mahkemesinin 1934 yılında Bakanlar Kurulu tarafından Ayasofya'nın müze yapılmasına ilişkin alınan kararı iptalinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kararnameyi imzalayarak Ayasofya'nın artık cami olmasına karar verdi. Ayasofya'nın cami olması kararının ardından Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, yıllar sonra Ayasofya'nın ibadete açılmasından dolayı sevinçli olduklarını belirtti. Bu tarihi olaya şahit olmanın mutluluğunu da yaşadıklarını dile getiren Başkan Atasoy, "Yıllardır beklenen hasret sona erdi. Danıştay onuncu mahkemesinin kararının ardından Cumhurbaşkanımız Ayasofya'nın artık cami olmasını kararlaştırdı. Yıllardır süren bir süreçte sona gelindi ve artık Ayasofya cami oldu. Yurdun her tarafında coşkuyla kutlanan bu karar ULUSKON olarak bizleri de memnun etti. Bu kararla uzun zamandır milletimizin içinde ve gönlündeki hasret sona ermiştir. ULUSKON olarak bu karardan dolayı Türkiye Cumhuriyetini ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı kutluyor ve desteklerimizi belirtiyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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