Son dakika haberi... Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne hafta sonu yoğun ilgi Son dakika haberi: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretçilerin ilgisi hafta sonu da devam ediyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretçilerin ilgisi hafta sonu da devam ediyor.

İbadete açıldığı ilk günden itibaren ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bugün de ziyaretçi akınına uğradı. Sabah saatlerinden itibaren camiyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, sıraya girerek Ayasofya'yı ziyaret etti.

Sultanahmet Camisi ile Ayasofya arasında kalan alanda, Fatih Belediyesi görevlileri tarafından tek kullanımlık seccadeler dağıtıldı.

Öğle namazı öncesi boşaltılan cami, dezenfekte edildi. Ezanın okunmasıyla içeri alınmaya başlanan ziyaretçiler, öğle namazını eda etti.

İçeri sığmayan vatandaşlar ise cami dışarıda kilimler üzerinde namaz kıldı. Kadınlar ve erkekler bölümü olarak cami dışında ayrılan alanlarda namaz kılan vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyip dua etti.

Öte yandan, yerli ve yabancı ziyaretçiler Ayasofya önünde hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: AA