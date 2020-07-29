Son dakika haberi... Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki sabah namazına yoğun ilgi
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Son dakika haberi... Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki sabah namazına yoğun ilgi

Bir son dakika haberine göre Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınan beşinci sabah namazı da vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

Son dakika haberi... Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki sabah namazına yoğun ilgi
29.07.2020 06:01 | Son Güncelleme: 29.07.2020 06:38

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınan beşinci sabah namazı da vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

Sosyal mesafe kurallarına dikkat eden vatandaşlar, ezanın okunmasının ardından birlikte saf tuttu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde namaz kılmak için yer bulamayanlar, dışarıda serilen hasır halılarda namazlarını kıldı.

Yoğun güvenlik önleminin alındığı Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisine vatandaşlar üst taramasının ardından alındı.

Namaz öncesi ve sonrası dualar edilerek tekbirler ile salavatlar getirilen camide, vatandaşlarla turistlerin ziyaretleri gece saatleri ile sabah namazı sonrasında da devam etti.

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Kaynak: AA

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