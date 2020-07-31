Son dakika haberi! Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ikinci cuma namazı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ikinci cuma namazı

Son dakika güncel haberi: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yılın ardından ikinci kez cuma namazı kılındı.

Son dakika haberi! Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ikinci cuma namazı
31.07.2020 14:38 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:51

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yılın ardından ikinci kez cuma namazı kılındı. Caminin içi ve Sultanahmet meydanı cemaat ile doldu.

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Kurban Bayramı'nın ilk gününde cuma namazında cemaat ile doldu. Cami içine sığmayan vatandaşlar, namazlarını cami önüne serilen hasırların üzerinde kıldı. Bazı vatandaşlar ise kendi getirdikleri seccadeleri çimlerin üzerine sererek cuma namazını kıldı. Meydanda kurulan dev ekranda cami içi ve hutbe yayını yapıldı. Vatandaşlar, meydana polis kontrolünden geçerek alındı.

Polis ekipleri ise devriye gezerek yoğunluk sebebi ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına izin vermedi. Turist ziyaretine namaz süresince kapatılan cami, namaz kılındıktan sonra yeniden turistlerin ziyaretine açıldı. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz Ekonomi
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz
Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor Ekonomi
Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı 3. Sayfa
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor Yaşam
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı Magazin
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu Magazin
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum
Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Diyarbakır'daki kurbanlık pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı
Diyarbakır'daki kurbanlık pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü
Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Tuma Çelik İlhan Cihaner Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Alişan Dilan Çıtak Simge Sağın Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Mehmet Topal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Bursa Avrupa Yangın Bayram
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ikinci cuma namazı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 15:19:43. #1.15#
title