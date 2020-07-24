Son dakika haberi! Ayasofya-i Kebir Cami-i ibadete açılması Son dakika habere göre Ayasofya-i Kebir Cami-i'nin ibadete açılması Cami önünde toplanan kalabalık TÜGVA İl Temsilcisi Fırat Som'un açıklamaları Ayasofya-i Kebir Cami-i ibadete açılması Şırnak'ta 86 yıl sonra ibadete açılan İstanbul Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) öncülüğünde...

Ayasofya-i Kebir Cami-i'nin ibadete açılması

Cami önünde toplanan kalabalık

TÜGVA İl Temsilcisi Fırat Som'un açıklamaları Ayasofya-i Kebir Cami-i ibadete açılması

Şırnak'ta 86 yıl sonra ibadete açılan İstanbul Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) öncülüğünde açıklama yapıldı.

Yeni Mahalle Gelani Camisi önünde cuma namazı sonrası toplanan birkaç Sivil Toplum Kuruluşu(STK) TÜGVA öncülüğünde Ayasofya-i Kebir Cami'nin ibadete açılmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayasofya Diriliş Bildirisi" okundu.

TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som'un okuduğu bildiride, Ayasofya'nın inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşadığını bildirdi.

"Ayasofya'nın dirilişi,Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir" diyen Som, devamında şunları kaydetti:

"Ayasofya'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir. Ayasofya'nın dirilişi, Türk Milleti, Müslümanlar ve tüm insanlık olarak dünyaya söyleyecek yeni sözlerimizin olduğunun ifadesidir. Ayasofya'nın dirilişi, bu mabedin kapılarındaki zincirlerin yanında, topyekün gönüllerdeki ve ayaklardaki prangaların da kırılıp atılmasıdır. Ezanın aslına döndürülmesinden 70 yıl sonra Fatih'in emaneti Ayasofya Cami olarak hizmete girmesi, gecikmiş yeninden bir silkiniştir"

Topluluk açıklama esnasında sık sık tekbir getirdi. Etkinliğe Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'da katıldı.

Kaynak: AA