Son dakika haberi | Ayasofya figürlü parayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderecek Son dakika genel haberi: Ayasofya figürlü parayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderecek -Koleksiyonunun en değerli parasını Cumhurbaşkanına hediye edecek Para koleksiyoneri Esat Kaplan, 1988 yılında yürürlüğe giren ve üzerinde Ayasofya Camiinin silüetinin bulunduğu koleksiyonunun en değerli parasını Cumhurbaşkanı Recep...

Ayasofya figürlü parayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderecek

-Koleksiyonunun en değerli parasını Cumhurbaşkanına hediye edecek

GAZİANTEP - Para koleksiyoneri Esat Kaplan, 1988 yılında yürürlüğe giren ve üzerinde Ayasofya Camiinin silüetinin bulunduğu koleksiyonunun en değerli parasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edecek.

Para koleksiyoneri Esat Kaplan, Ayasofya'nın tekrardan camii olmasından dolayı üzerinde Ayasofya Camii ve Fatih Sultan Mehmet'in siluetlerinin bulunduğu banknotu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğini belirtti.

Para koleksiyoneri Esat Kaplan, 1988 yılında yürürlüğe giren ve 1992 yılında tedavülden kaldırılan 1000 liralık banknotun koleksiyonun en değerli parası olduğunu ifade etti.

Akdeniz'deki yaşananlardan dolayı ve Ayasofya'nın Camii olmasından dolayı üzerinde Ayasofya ve Fatih Sultan Mehmet'in resminin bulunduğu banknotu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğini ifade eden Kaplan, " Ayasofya'nın gündeme gelmesiyle beraber Cumhurbaşkanımızın Ayasofya'yı Camii haline dönüştürdü. Bizde üzerinde Fatih Sultan Mehmet, Oruç Reis Firkateyni ve Ayasofya'nın bulunduğu bu parayı Cumhurbaşkanımıza Ayasofya'yı camii haline dönüştürdüğü için ve Akdeniz'deki başarılarından dolayı sembolik olarak naçizane bir şekilde hediye edeceğiz. Umarım Cumhurbaşkanımız hediyemizi kabul eder" dedi.

Paranın üzerindeki siluetler hakkında bilgiler veren Kaplan, " Paralarda çok hassas noktalar vardır. Paraları bir ansiklopedi gibi keşfediyoruz. Paranın arka yüzünde Haliç çıkarmasında kullanılan bir gemimiz var. Ayasofya Camiimiz var, yanında Sultanahmet'imiz var, Galata Kulemiz var, Fatih Sultan Mehmet var ve ayrıca doğum ve ölüm yılları var. Tabi ki bunları dikkatli bakarsanız görürsünüz. Son zamanlardaki teknolojiler sayesinde bunları kontrol edip, tespit etmemiz daha kolay. Herkes elindeki tarihi paraları incelesin yani boş şeylerle uğraşmayalım ilimle ve bilimle uğraşalım" diye konuştu.

Kaynak: İHA