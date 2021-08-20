Son dakika haberi: Ayaş İlçesi Muhtarlar Derneği Başkanı İlyas Altınsoy hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Ayaş İlçesi Muhtarlar Derneği Başkanı İlyas Altınsoy, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Ayaş İlçesi Muhtarlar Derneği Başkanı İlyas Altınsoy, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Başayaş Mahallesi Muhtarı da olan İlyas Altınsoy, evinde rahatsızlandı. Ailesinin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ayaş İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Altınsoy, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Altınsoy'un cenazesi ikinci namazının ardından Başayaş Mahallesi Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak