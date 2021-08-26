Son dakika haberi: Ayancık'taki sel felaketinin ardından suç duyurusu
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Son dakika haberi: Ayancık'taki sel felaketinin ardından suç duyurusu

Son dakika haberi: Ayancık'taki sel felaketinin ardından suç duyurusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle bir sivil toplum kuruluşu, sel öncesi gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesiyle konunun muhatapları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle bir sivil toplum kuruluşu, sel öncesi gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesiyle konunun muhatapları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yapılan açıklamalarda İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından 2004 yılında yapılan haberle muhtemel bir felakete dikkat çekildiği de belirtildi.

Sinop Kent Hakları Derneği (KENTSAV) tarafından Ayancık'ta can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel felaketiyle ilgili gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Sinop Adliyesi'ne giden dernek üyeleri adliye binası önünde açıklama yaptı. Grup adına konuşan ve ilçede yaşanan sel felaketinden önce kamu kurum ve kuruluşlarının muhtemel bir felaketle karşı karşıya olduklarını bilmelerine rağmen hiçbir önlem almadıklarını iddia eden KENTSAV üyesi Seyit Saatçi, "11 Ağustos 2021 tarihinde Sinop ili Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası elimize geçen bir takım belge ve tutanaklar felaket öncesi birçok kamu kuruluşunun Ayancık'ın bir felaket ile karşı karşıya olduğunu bildiklerini ortaya koymaktadır. Bu nedenle yaşananlar bir felaketin ötesinde çeşitli kamu kurumlarının sorumluluklarını yerine getirmediklerinin kanıtıdır. Sorumluların sorumsuz davranışları, şu anda sayısını bilmediğimiz çok sayıda can kayıplarına neden olmuştur" dedi.

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel de yaptığı açıklamada, 2004 yılında İhlas Haber Ajansı tarafından muhtemel bir felakete dikkat çekildiğini, haberin 'Dere Yatağına Afet Konutu' başlığı ile birçok gazetede yayınlandığını hatırlattı. Demirel, haberde dönemin Sinop Valisi Zeki Şanal'ın konuya ilişkin uyarılarına da yer verdiğini kaydetti. - SİNOP

Son dakika haberi: Ayancık'taki sel felaketinin ardından suç duyurusu
Son dakika haberi: Ayancık'taki sel felaketinin ardından suç duyurusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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