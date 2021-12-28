Son dakika haberi | AYAKKABI HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİ KAMERADA

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kapısı açık olan bir apartmana giren iki kişi kapı önlerindeki ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Aynı kişilerin apartmandan çıkarken merdivenlere kilitli olan bisikletleri çalmak istemeleri de görüntülerde yer aldı.

Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'ndeki kapısı açık bırakılan bir apartmana gece saat 02.00 sıralarında giren 2 kişi, katları dolaşarak kapı önlerini kontrol etti. Bir daire kapısının önünde buldukları bir çift ayakkabıyı çalıp, götüren iki kişi apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hırsızların apartmana giriş anları, yukarı katlara çıkma ve 1 çift ayakkabı ile çıkış anları yer aldı. Yine görüntülerde şüphelilerin merdiven demirlerine kilitli olan iki bisikleti de çalmak istemesi görüntülerde yer aldı. Polis, görüntülerden eşkali belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.