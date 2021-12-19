Son dakika haberi! Ayakkabı hırsızları güvenlik kamerasında - Haberler
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Son dakika haberi! Ayakkabı hırsızları güvenlik kamerasında

Son dakika haberi! Ayakkabı hırsızları güvenlik kamerasında
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ADIYAMAN'da girdikleri 5 katlı apartmandan ayakkabı çalan 2 kişi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

ADIYAMAN'da girdikleri 5 katlı apartmandan ayakkabı çalan 2 kişi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, Yeni Mahalle'deki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Binaya giren kimliği belirsiz 2 kişi, katları gezip daire kapılarının önüne bırakılan 4 çift ayakkabıyı çalarak kaçtı. Bina sakinleri, ayakkabıların çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Son dakika haberi! Ayakkabı hırsızları güvenlik kamerasında

Son dakika haberi! Ayakkabı hırsızları güvenlik kamerasında

Son dakika haberi! Ayakkabı hırsızları güvenlik kamerasında

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Son Dakika Haberleri

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