Son dakika haberi! Ayakkabı hırsızları güvenlik kamerasında

ADIYAMAN'da girdikleri 5 katlı apartmandan ayakkabı çalan 2 kişi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, Yeni Mahalle'deki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Binaya giren kimliği belirsiz 2 kişi, katları gezip daire kapılarının önüne bırakılan 4 çift ayakkabıyı çalarak kaçtı. Bina sakinleri, ayakkabıların çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.