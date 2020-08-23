Son dakika haberi... Ayağına çivi batan çocuğu itfaiye kurtardı
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Son dakika haberi... Ayağına çivi batan çocuğu itfaiye kurtardı

Son dakika gündem haberi: KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, denize girdiği sırada ayağına çivi batan Tamer Temel (12), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Son dakika haberi... Ayağına çivi batan çocuğu itfaiye kurtardı
23.08.2020 21:14 | Son Güncelleme: 23.08.2020 21:18

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, denize girdiği sırada ayağına çivi batan Tamer Temel (12), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye ekibinin çiviyi kesmesinin ardından Tamer, ayağında çivinin bir kısmıyla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Körfez ilçesi Hereke sahilinde meydana geldi. Sahilde yasak olmasına rağmen vatandaşların denize girdiği bölgeye çıplak ayakla gelen Tamer Temel'in ayağına betonun içindeki çivi saplandı. Küçük çocuğun çığlığını duyan ailesi, çocuğu bulunduğu yerden oynatmadan sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir kesme makası ile çiviyi keserek küçük çocuğu bulunduğu yerden kurtardı. Küçük çocuk ayağındaki çivi ile birlikte ambulansa alınarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun ayağındaki çivinin hastanede yapılacak cerrahi müdahale ile çıkartılacağı öğrenildi. 

 


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Kaynak: DHA

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