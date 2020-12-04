Son dakika haberi... Avusturya'da yaygın Kovid-19 testlerine başlandı
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Son dakika haberi... Avusturya'da yaygın Kovid-19 testlerine başlandı

04.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 04.12.2020 18:01
Son dakika haberi... Avusturya'da yaygın Kovid-19 testlerine başlandı

Son dakika gelişmesine göre Avusturya'da ülke genelinde 9 gün sürecek yaygın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerine başlandı.

Avusturya'da ülke genelinde 9 gün sürecek yaygın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerine başlandı.

Başkent Viyana'nın 3 noktasında kurulan test merkezlerinde 4-13 Aralık tarihlerinde hızlı Kovid-19 testi yaptırılabilecek.

Halkın Kovid-19 testlerine yoğun ilgi gösterdiği gözlemlenirken, hükümet toplu testle genel bir salgın haritası ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Test merkezlerinin işleyişini Avusturya ordusu üstlenirken, basından sorumlu Binbaşı Martin Malinowski, AA muhabirine, Viyana'nın en büyük kapalı konser salonu Stadthalle'de yapılan toplu Kovid-19 çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Malinowski, test için öncelikli olarak kayıt için hazırlanmış olan internet sayfasından kayıt yapılması gerektiğini, bu işlemin sonrasında kendilerine bir sıra verildiğini anlattı.

Söz konusu işlemin sonrasında kişisel bilgiler ve sıra numarasının yer aldığı belgenin çıktısını alarak test merkezine gelinmesi gerektiğini aktaran Malinowski, test merkezlerinde gelenlerin yetkililer tarafından yönlendirildiğini söyledi.

"Hızlı Kovid-19 testi 15-20 dakikada sonuçlanıyor"

Malinowski, "Gelenler burada hızlı test olarak adlandırılan testten geçiyorlar ve testin sonucu yaklaşık 15-20 dakika içinde belli oluyor. Bu süre zarfından test yapılan kişi burada sonucu bekliyor. Eğer bu test pozitif sonuçlanmışsa o zaman PCR test yapılması gerekiyor, o da burada gerçekleştiriliyor. Eğer bu test (PCR) negatif sonuçlanmışsa o kişi gidebiliyor, yok eğer pozitif sonuçlanmışsa bir belge oluşturuluyor ve 10 gün karantinada kalması gerekiyor." diye konuştu.

Herkesin test yaptırmaya gelmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Malinowski, "Herhangi bir semptomu olmayan kişiler de dahil ne kadar çok test yapılırsa, vakaların izole olması sağlanır ve virüsün yayılması önlenmiş olur. Bu bizim için çok önemli, bu nedenle bütün halkı testten geçirmek istiyoruz." dedi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 815 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 297 bin 245'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 113 artarak 3 bin 651'e yükseldi.

Halihazırda karantina uygulanan Avusturya'da iktidar, gelecek hafta birçok kısıtlamanın kaldırılacağını, özellikle alışveriş merkezleri, kişisel bakım hizmeti veren iş yerlerinin yanı sıra müze ve kütüphanelerin de açılacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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