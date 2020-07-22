Son dakika haberi! Avusturya'da yabancı öğrencilerin kişisel bilgilerini internetten paylaşan öğretmene disiplin... Son dakika güncel haberi... Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir ilkokul öğretmeni hakkında, gelecek dönem sınıfında yer alacak 22 yabancı asıllı öğrencinin kişisel bilgilerini sosyal medyada paylaşması nedeniyle disiplin soruşturması açıldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir ilkokul öğretmeni hakkında, gelecek dönem sınıfında yer alacak 22 yabancı asıllı öğrencinin kişisel bilgilerini sosyal medyada paylaşması nedeniyle disiplin soruşturması açıldı.

Başkentin 22'nci bölgesindeki ilkokulda bir öğretmen, 23 kişilik sınıfta yer alan 22 yabancı kökenli öğrencinin, isim, adres ve ailelerinin telefon numaralarının bulunduğu kişisel bilgileri sosyal medya hesabında paylaştı.

Öğretmen, 23 kişilik sınıfta yalnız bir Avusturya asıllı öğrenci olduğunu, bu öğrencinin sınıftaki diğer öğrencilerin kötü muamelesine maruz kalacağını ileri sürdü.

Sınıftaki yabacı çoğunluğunu göstermek için bu bilgileri paylaştığını iddia eden öğretmene, Viyana Eğitim Müdürlüğü disiplin soruşturması başlattı.

Disiplin kurulu olayı inceliyor

Viyana Eyaleti Eğitim Müdürlüğü Basın Sözcüsü Matias Meissner, Heute gazetesine yaptığı açıklamada, söz konusu paylaşımın disiplin kurulu tarafından incelendiğini, öğretmenin görüşmeye çağırıldığını söyledi.

Meissner, yapılan incelemeler sonucunda öğretmene yönelik disiplin cezasının belirleneceğini dile getirdi.

Öğrentmene tepkiler

Öte yandan çok sayıda kişi, öğrencilerin kişisel bilgilerini paylaşan öğretmene tepki gösterdi.

Kişisel bilgilerin paylaşılmasının yasalara aykırı olduğuna dikkati çeken sosyal medya kullanıcıları, öğretmeni ön yargılı davranarak, öğrencileri ötekileştirmekle suçladı.

Kaynak: AA