Son dakika haberi! Avusturya'da Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anıldı
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Son dakika haberi! Avusturya'da Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anıldı

Gelen son dakika haberine göre Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen gösteride, 25 yıl önce Bosna Hersek'in doğusunda yer alan Srebrenitsa'da Sırp güçleri tarafından yapılan soykırımın kurbanları anıldı.

11.07.2020 23:28 | Son Güncelleme: 11.07.2020 23:33

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen gösteride, 25 yıl önce Bosna Hersek'in doğusunda yer alan Srebrenitsa'da Sırp güçleri tarafından yapılan soykırımın kurbanları anıldı.

İnsan Hakları Meydanı'nda toplanan göstericiler, Bosna bayraklarının yanı sıra "11 Temmuz 1995 Srebrenitsa'yı unutma" yazılı pankart taşıdı.

Göstericiler daha sonra buradan Kahramanlar Meydanı'na yürüdü. Burada oluşturulan platformda çok sayıda konuşmacı, İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da meydana gelen en büyük insani trajedinin unutulmaması çağrısında bulundu.

Srebrenitsa'da 8 bin 372 Boşnak'ın hunharca katledildiğini hatırlatan konuşmacılar, soykırımın yaşanmasına yol açan, ırkçılık, nefret söylemi ve hoşgörüsüzlüğün toplumları felakete sürükleyen yaklaşımlar olduğuna dikkat çekti.

Bosna Savaşı nedeniyle 10 yaşında Avusturya'ya iltica etmek durumunda kalan Adalet Bakanı Alma Zadic, gösteriye video mesajı göndererek katıldı.

"Müslüman oldukları için soykırıma uğradılar"

Zadic, ırkçılık, ayrımcılık ve nefret söylemine karşı her zaman uyanık olunması gerektiğini belirterek, "Srebrenitsa'da farklı isimlere, farklı dine mensup oldukları için insanlar katledildi, Müslüman oldukları için soykırıma uğradılar." dedi.

Bosna Hersek'in Viyana Büyükelçisi Kemal Kozaric, burada yaptığı konuşmada, 11 Temmuz 1995 tarihinin Boşnaklar için sıradan bir tarih olmadığını, hüzün, acı, soykırım, toplu mezarlar anlamına geldiğini söyledi.

Kozaric, Srebrenitsa'da katledilen masum sivillerin unutulmaması ve yaşananların tekrar etmemesi için soykırımın gelecek nesillere aktarılması gerektiğinin altını çizdi.

Soykırımın üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen hüzün ve acının hala Boşnakların yüreklerini yakmaya devam ettiğini vurgulayan Kozaric, "25 yıl geçmesine rağmen suçlulardan hala bir özür ya da mahcup olduklarını gösteren bir emare göremiyoruz, ne yazık ki katiller hala kahraman gibi muamele görüyor." şeklinde konuştu.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

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Son dakika haberi! Avusturya'da Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anıldı

Kaynak: AA

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