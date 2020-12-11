Son dakika haberi... Avusturya Anayasa Mahkemesi, ilkokullarda başörtü yasağını kaldırdı
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Son dakika haberi... Avusturya Anayasa Mahkemesi, ilkokullarda başörtü yasağını kaldırdı

11.12.2020 19:59 | Son Güncelleme: 11.12.2020 20:03
Son dakika haberi... Avusturya Anayasa Mahkemesi, ilkokullarda başörtü yasağını kaldırdı

Son dakika dünya haberine göre Avusturya'da 2019 yılında hükümet tarafından kabul edilen ve ilkokullarda başörtü yasağını öngören yasa, Avusturya Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

Avusturya'da 2019 yılında hükümet tarafından kabul edilen ve ilkokullarda başörtü yasağını öngören yasa, Avusturya Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Mahkeme kararınca yasanın Avusturya Anayasası'na aykırı olduğu açıklandı.

Avusturya'da 2019 yılında Başbakan Sebastian Kruz yönetimindeki hükümet tarafından mecliste kabul edilen ilkokullarda başörtü yasağını öngören yasa, Avusturya Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Avusturya Anayasa Mahkemesi, söz konusu yasanın Avusturya Anayasası'na aykırı olduğuna hükmetti.

EĞİTİM EŞİTLİĞİNE AYKIRI

Avusturya Anayasa Mahkemesi Başkanı Christoph Grabenwarter, 2019 yılında yürürlüğe giren bu yasanın, eğitim eşitliğine aykırı olduğunu ifade etti. Grabenwarter, "Söz konusu yasayla getirilen yasak, eğitim yasasının 43 paragrafında belirtilen eşitlik ilkesi, düşünce, dünya görüşü ve din özgürlüğü hakkını ihlal ediyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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