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Son dakika haberi: Avustralyalı tenisçi Kyrgios, ABD Açık organizatörlerini eleştirdi

Gelen son dakika haberine göre Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen ABD Açık'ı yapmak isteyen organizatörleri "bencillikle" suçladı.

Son dakika haberi: Avustralyalı tenisçi Kyrgios, ABD Açık organizatörlerini eleştirdi
16.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:38

Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen ABD Açık'ı yapmak isteyen organizatörleri "bencillikle" suçladı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan dünya 40 numarası Kyrgios, "ABD'de yaşayanlar tabii ki ABD Açık'ın yapılmasını ister, bu bencilce. Yolculuğa çıkarken yanıma tehlikeli maddelere karşı koruyucu elbisemi alacağım ve ülkeme dönünce 14 gün karantinada kalacağım." ifadelerini kullandı.

Kyrgios'un yanı sıra Novak Djokovic, Rafael Nadal ve Simona Halep gibi elit tenisçiler de daha önce koronavirüs nedeniyle ABD Açık'a yönelik çekincelerini dile getirmişti.

Uzun süredir turnuvanın nasıl düzenleneceği üzerine çalışan organizatörler, grand slam'in New York yerine Indian Wells'e ev sahipliği yapan Kaliforniya eyaletine alınması, eleme turlarının kaldırılması, çiftlerde sporcu sayısının düşürülmesi, her sporcunun en fazla bir kişiyle hareket edebilmesi gibi çok sayıda fikri masaya yatırmıştı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen ve 31 Ağustos'ta başlaması planlanan turnuvanın seyircisiz ve katı kısıtlamalarla yapılması bekleniyor.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 117 bin 865'e yükseldi.

Vaka ve ölü sayısında düşüşlere rağmen New York salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor. New York'ta şimdiye kadar 404 bin 470 kişiye virüs bulaştı, 30 bin 911 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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