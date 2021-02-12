Son dakika haberi | Avustralya'nın Victoria eyaletinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Avustralya'nın Victoria eyaletinde bu hafta 13 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesi nedeniyle 5 gün boyunca sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

BBC'nin haberine göre, Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, Victoria'da bir haftada görülen 13 yeni vaka nedeniyle bu geceden itibaren başlayacak yasağın 17 Şubat'a kadar devam edeceğini açıkladı.

Yasak kararıyla ilgili "Kıymetli bir şeyler inşa ettik ve inşa ettiğimizi korumak için zor kararlar almalı, zor işleri yapmalıyız." ifadesini kullanan Andrews, ayrıca, yeni vakaların "Avustralya Açık" tenis turnuvasına katılan oyuncuların kaldığı karantina otellerinden yayılmadığını belirtti.

Sokağa çıkma yasağı kararına göre, kişilerin alışveriş, egzersiz ve iş ihtiyaçları dışında evde kalması, evlerinden 5 kilometreden fazla uzaklaşmaması, bir araya gelmemesi gerekiyor. Halka açık yerlerde maske takmak zorunlu hale gelirken, ibadethaneler ve bazı alışveriş merkezleri kapalı olacak.

Öte yandan Avustralya hükümeti, Melbourne kentinde düzenlenen "Avustralya Açık" tenis turnuvasının devam edeceğini duyurdu.

Hükümet, seyircilerin turnuva alanlarına girişinin yarından itibaren yasaklandığını, bilet ücretlerinin ise iade edileceğini kaydetti.

Turnuva 8 Şubat'ta başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı