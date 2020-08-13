Son dakika haberi... Avustralya'da Türk diplomatların 40 yıl önce şehit edilmesine yönelik soruşturma
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Son dakika haberi... Avustralya'da Türk diplomatların 40 yıl önce şehit edilmesine yönelik soruşturma

Son dakika haberine göre Avustralya Polisi, Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Güvenlik Ataşesi Engin Sever'in 17 Aralık 1980'de Ermeni teröristlerin saldırısı sonucu şehit olmasına yönelik sürdürülen soruşturmada "umut verici ipuçlarına" rağmen "toplumun yardımına ihtiyaçlarının olduğunu" bildirdi.

Son dakika haberi... Avustralya'da Türk diplomatların 40 yıl önce şehit edilmesine yönelik soruşturma
13.08.2020 09:53 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:28

Avustralya Polisi, Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Güvenlik Ataşesi Engin Sever'in 17 Aralık 1980'de Ermeni teröristlerin saldırısı sonucu şehit olmasına yönelik sürdürülen soruşturmada "umut verici ipuçlarına" rağmen "toplumun yardımına ihtiyaçlarının olduğunu" bildirdi.

Avustralya Polisi, Türk diplomatların şehit edilmesinde yönelik yürütülen soruşturma hakkındaki gelişmeler konusunda Sydney'de basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, saldırının gerçekleştiği Dover Heights semtindeki Portland Caddesi'nden 18 kilometre uzaklıkta bulunan Sydney Körfezi'ndeki Greenwich Point açıklarında, polis dalgıçlarının saldırıyla ilgili malzemelerin bulunmasına yönelik deniz altında yaptıkları araştırmanın görüntü ve fotoğrafları paylaşıldı.

Görüntülerde, dalgıçların bulduğu ve torbaya konulmuş bir malzeme yer aldı.

Ele geçirilen malzemenin ne olduğuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Yeni Güney Galler (NSW) Polisi Terörle Mücadele ve Özel Taktikler Komutanı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mark Walton, "soruşturmacılar tarafından takip edilen umut verici ipuçlarına rağmen Ortak Terörle Mücadele Ekibinin toplum yardımına daha fazla ihtiyacı olduğunu" söyledi.

Walton, "Geçen yılın sonlarına doğru yaptığımız başvurudan bu yana toplumdan inanılmaz bir ilgi gördük fakat suikastın siyasi güdümlü doğası göz önüne alındığında bize yardım etmede hala bir isteksizlik olduğuna inanıyoruz." dedi.

"Yüksek ödül sessizlik duvarını yıkabilir"

Katillerin bulunması için konulan 1 milyon dolar ödülün halen geçerli olduğunu kaydeden Walton, "Deneyimler, bize geçen zamanın özellikle suç bilgisine sahip kişiler arasındaki ilişkilerde yaşanan değişikliklerin yüksek bir ödülle birleştiğinde sessizlik duvarını yıkmanın anahtarı olabileceğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

Walton, cinayetlerin çözülmesine yardımcı olacak bilgilere sahip olan herkesten bildiklerini soruşturmayı yürüten ekiple paylaşmaya çağırdı.

Başkonsolos Şarık Arıyak ve Ataşe Engin Sever'in şehit edilmesi

Şehit Arıyak ve Sever, 17 Aralık 1980 sabahı işe gitmek üzere Başkonsolosun konutundan ayrıldıkları sırada eşi Demet ve kızı Çağla Arıyak'ın gözleri önünde iki Ermeni terörist tarafından hedef alınmıştı. Sabah saat 09.45 sularında motosikletli ve yüzleri beyaz kaskla kaplı teröristlerin saldırısı sonucunda Başkonsolos Arıyak olay yerinde, Güvenlik Ataşesi Sever ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Avustralya Associated Press'i arayan bir kadın, cinayetlerin Sözde Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları (JCAG) tarafından işlendiğini bildirmişti.

Geçen yıl, Başkonsolos Arıyak ve Ataşe Sever'in şehit edilmelerinin 39'uncu yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde terör dosyası yeniden açılmış ve katillerin bulunması için 1 milyon dolar (yaklaşık 5 milyon TL) ödül konulmuştu.

Yeniden açılan soruşturmayı, NSW Polis Gücünün Terörle Mücadele ve Özel Taktikler Komutanlığı, Avustralya Federal Polisi, Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütü ve NSW Suç Komisyonu tarafından oluşturulan NSW Terörle Mücadele Ekibi (JCTT) yürütüyor.

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Kaynak: AA

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