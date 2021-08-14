Son dakika haberi | Avustralya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya'da 495 kişi daha virüse yakalanırken, son 24 saatte 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya'da 495 kişi daha virüse yakalanırken, son 24 saatte 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkede Delta varyantının can kayıplarına neden olduğu Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti ve Avustralya'nın en büyük şehri Sydney'de uygulanan tam kapanmaya rağmen 466 kişi daha Kovid-19'a yakalanırken, yaşları 40 ila 80 aralığında değişen 2'si kadın 4 kişi hayatını kaybetti.

Kente son aylardaki en yüksek vaka sayısının kaydedilmesini "endişe verici gün" olarak tanımlayan NSW Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, "Çok endişe verici bir şekilde toplum içinde 466 vaka yaşadık. Bu, bir gecede gördüğümüz en büyük sıçrama. NSW'deki durum hakkında gerçekten son derece endişeliyiz." ifadelerini kullandı.

Yasaklara uymayanlara 5 bin dolara kadar ceza verilecek

Tam kapanmanın 28 Ağustos'a kadar yürürlükte olmasına rağmen vaka sayılarındaki artışın kurallara uyulmamasından kaynaklandığı belirtildi.

Yasaklara rağmen kentteki kural ihlallerinin çok fazla olduğunu belirten NSW Emniyet Müdürü Mick Fuller, askeri birliklerin desteğiyle "Evde Kal" operasyonları başlatıp kuralları ihlal edenlere 5 bin Avustralya dolarına kadar (Yaklaşık 31 bin 400 TL) para cezası verileceğini söyledi.

Melbourne'da 21, Brisbane'de 7, Canberra'da 1 yeni vaka kaydedildi

Delta varyantına karşı tam kapanmanın yürüklükte olduğu Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da 21, Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'de 7 ve Avustralya'nın başkenti Canberra'da 1 yeni vaka kaydedildi.

Öte yandan Kovid-19 aşı çalışmalarına hız verilen ülkede, ilk doz aşıyı yaptıranların oranı 47,3'e, ikinci dozu da alanların sayısı yüzde 25,5'e yükseldi.

Mart 2020'den bu yana vatandaşları ve daimi oturma izni olanlar haricindekilere sınırlarını kapatan Avustralya'da aşılama oranlarının, yüzde 80'leri bulması durumunda sınırların kademeli olarak açılması bekleniyor.

Avustralya Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana virüse yakalanan 38 bin 658 kişiden 952'si hayatını kaybetti.

Ülkedeki 6 bin 703 aktif vakadan 68'i yoğun bakımda olmak üzere 429 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar