Son dakika haberi... Avukatlardan, meslektaşlarının haciz için gittiği evde öldürülmesine tepki
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Son dakika haberi... Avukatlardan, meslektaşlarının haciz için gittiği evde öldürülmesine tepki

17.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:12
Son dakika haberi... Avukatlardan, meslektaşlarının haciz için gittiği evde öldürülmesine tepki

Son dakika haberlerine göre Sakarya'da duruşma öncesi toplanan bir grup avukat, meslektaşları Ersin Arslan'ın haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırı sonucu öldürülmesini protesto etmek için saygı duruşunda bulundu.

Sakarya'da duruşma öncesi toplanan bir grup avukat, meslektaşları Ersin Arslan'ın haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırı sonucu öldürülmesini protesto etmek için saygı duruşunda bulundu.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesinde yeni inşa edilen cezaevi kampüsündeki salonda görülen, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin davaya katılan müşteki avukatları, verilen arada mahkeme heyetinden izin alarak girişte toplandı.

Bir dakikalık saygı duruşunda bulunan meslektaşları adına konuşan avukat Can Atalay, hiç kimsenin ekmeğini kazanırken öldürülmemesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak duruma tepki gösterdiklerini belirten Atalay, bu sırada saygı duruşuna katılmak üzere gelen bazı sanık avukatlarına, "Müvekkillerimizle saygı duruşunda bulunuyoruz, lütfen bize izin verin." diyerek katılmamalarını istedi.

Bunun üzerine sanık avukatları da yaklaşık 5 metre uzakta saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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