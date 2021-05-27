Son dakika haberi: Avrupalı itfaiyeciler, Sri Lanka açıklarında yanan geminin söndürme çalışmalarına katıldı
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Son dakika haberi: Avrupalı itfaiyeciler, Sri Lanka açıklarında yanan geminin söndürme çalışmalarına katıldı

Son dakika haberi: Avrupalı itfaiyeciler, Sri Lanka açıklarında yanan geminin söndürme çalışmalarına katıldı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Avrupalı itfaiyeciler ve kurtarma uzmanları, Sri Lanka açıklarındaki konteyner gemisinde 7 gündür devam eden yangınla mücadele eden Sri Lankalılara katıldı.

Avrupalı itfaiyeciler ve kurtarma uzmanları, Sri Lanka açıklarındaki konteyner gemisinde 7 gündür devam eden yangınla mücadele eden Sri Lankalılara katıldı.

Avrupa'dan bölgeye giden itfaiye ve kurtarma uzmanlarının, güneybatı muson yağmurlarından kaynaklanan olumsuz hava koşullarına rağmen gemiyi ve kargosunu kurtarmak için yerel yetkililerle çalıştığı belirtildi.

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun 18 kilometre kuzeybatısında demirlemiş "MV X-Press Pearl" konteyner gemisinde 21 Mayıs'ta yangın çıkmıştı.

Yetkililer, 25 kişilik mürettebatın kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildiğini ve patlamaya geminin taşıdığı kimyasal maddelerin neden olduğunu bildirmişti.

Mürettebat arasında Filipinler, Çin, Hindistan ve Rus vatandaşlarının da olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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