Son dakika haberi! Avrupa Yatırım Bankası, Fas'a geçen yıl 617 milyon avro finansman desteği sağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Avrupa Yatırım Bankası, Fas'a geçen yıl 617 milyon avro finansman desteği sağladı

10.03.2021 07:39 | Son Güncelleme: 10.03.2021 07:42
Son dakika haberi! Avrupa Yatırım Bankası, Fas'a geçen yıl 617 milyon avro finansman desteği sağladı

Son dakika haberleri: Avrupa Yatırım Bankasının, Fas'a geçen yıl 617 milyon avro finansman desteği sağladığı bildirildi.

Avrupa Yatırım Bankasının, Fas'a geçen yıl 617 milyon avro finansman desteği sağladığı bildirildi.

Avrupa Yatırım Bankasının Fas Temsilcisi Anna Barone, sanal ortamda düzenlediği toplantıda, 2020 yılına dair değerlendirmelerde bulundu.

Ülkeye sağlanan finansal desteğin, 2019'a göre iki kat arttığını belirten Barone, bu rakamın 2020'de 617 milyon avroya yükseldiğinin altını çizdi.

Barone, bankanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, Fas'a acil ve hızlı destek vermek için "Avrupa Takımı" girişimi çerçevesinde güçlü bir şekilde harekete geçerek, önceden imzalanmış kredilerin kullandırılmasını "istisnai bir şekilde" hızlandırdığını da kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Birol Güven Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Arda Turan Ali Şansalan Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Avrupa Yatırım Bankası, Fas'a geçen yıl 617 milyon avro finansman desteği sağladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 07:42:27. #1.15#
title