Son dakika haberi... Avrupa otomobil pazarı yüzde 56,8 daraldı Son dakika haberleri: Avrupa otomobil pazarı 2020 Mayıs ayında yüzde 56,8 daraldı.

Avrupa otomobil pazarı 2020 Mayıs ayında yüzde 56,8 daraldı. Otomobil pazarı 2020 Mayıs ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 56,8 azalarak, toplam 623 bin 812 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2020 yılı Ocak-Mayıs Avrupa otomobil pazarı verilerini paylaştı. Buna göre AB, Birleşik Krallık (UK) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2020 Mayıs ayında yüzde 56,8 daraldı. Otomobil pazarı 2020 Mayıs ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 56,8 azalarak, toplam 623 bin 812 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 444 bin 173 adet olmuştu.

Hazırlanan raporda, otomobil satışları 2020 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 42,8 azaldı. Otomobil pazarı 2020 Ocak-Mayıs döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 42,8 azalarak toplam 3 milyon 969 bin 714 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 6 milyon 936 bin 184 adet seviyesindeydi.

2020 Mayıs ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artış ve 146 bin 528 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7'nci ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 89 ile İngiltere, yüzde 76,2 ile Hırvatistan, yüzde 74,7 ile Portekiz'de görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre tüm Avrupa pazarlarında daralma gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 55,8 ile Hırvatistan, yüzde 54,2 ile İspanya, yüzde 51,4 ile İngiltere'de görüldü. İlk beş ayda tüm Avrupa pazarlarında daralma görüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA