Son dakika haberi: Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası
20.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:31
Son dakika haberine göre Şampiyonanın yapıldığı salon Sporcuların denge aletindeki performansları Denge aletinde dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi MERSİN - Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın gençler kategorisindeki bireysel alet finalleri devam ediyor.
Şampiyonanın yapıldığı salon
Sporcuların denge aletindeki performansları
Denge aletinde dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi MERSİN - Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın gençler kategorisindeki bireysel alet finalleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin