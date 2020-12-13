Son dakika haberi... Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, kulplu beygir aletinde bronz madalya kazandı.
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Son dakika haberi... Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, kulplu beygir aletinde bronz madalya kazandı.

13.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:14
Son dakika haberi... Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, kulplu beygir aletinde bronz madalya kazandı.

Son dakika spor haberine göre Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, kulplu beygir aletinde bronz madalya kazandı.

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, kulplu beygir aletinde bronz madalya kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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