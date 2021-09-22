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Son dakika haberi! Avrupa borsaları yükselişle kapandı

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi! Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Son dakika gelişmesine göre Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,99 artışla 463,2 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,47 artarak 7.083,37, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,03 değer kazanarak 15.506,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,29'luk artışla 6.637 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,44'lük yükselişle 25.717,46 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.16 itibarıyla yüzde 0,09 değer kazanarak 1,173 seviyelerinden işlem gördü.

Piyasalar, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve yarın İngiltere Merkez Bankası'nın gerçekleştireceği toplantı öncesinde pozitif seyretti.

Çin'in en büyük emlak şirketlerinden Evergrande'nin borç ödemesi için görüşmelerde bulunduğuna ilişkin haberler piyasalar tarafından olumlu karşılandı.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
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