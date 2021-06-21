Son dakika haberi | Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Son dakika haberi | Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Son dakika haberi | Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,7 artışla 455,23 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 artarak 7.062,29, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1 değer kazanarak 15.603,24, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51'lik artışla 6.602,54 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,71'lik yükselişle 25.397,72 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.34 itibarıyla yüzde 0,46 değer kazanarak 1,191 seviyelerinden işlem görüyor.

Piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısında varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin yönlendirmeye ve faiz artırımı zamanlamasına dair tahminlerin öne çekilmesine odaklandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde ekonomik aktivitenin bu çeyrekten itibaren hızlanmasını beklediklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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