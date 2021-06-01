Son dakika haberi! Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Edinilen son dakika haberine göre Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,75 artışla 450,1 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,82 artarak 7.080,46, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,95 değer kazanarak 15.567,36, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66'lık artışla 6.489,4 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6'lık yükselişle 25.321,82 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.25 itibarıyla yüzde 0,07 değer kazanarak 1,223 seviyelerinden işlem görüyor.

Yatırımcılar, artan enflasyon endişelerine rağmen ekonomik toparlanmaya yönelik olumlu verilere odaklandı.

Avro bölgesinde, mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 2 seviyesine çıktı. Avro bölgesinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise mayıs ayında 63,1 puanla 1997'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker