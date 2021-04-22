Son dakika haberi: Avrupa borsaları yükselişle kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Son dakika haberi: Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programının (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmeme kararının ardından günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programının (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmeme kararının ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,68 artışla 439,63 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 artarak 6.938,24 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,82 değer kazanarak 15.320,52 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,91'lik artışla 6.267,28 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,98'lik yükselişle 24.398,41 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.46 itibarıyla yüzde 0,208 değer kaybederek 1,201 seviyelerinden işlem gördü.

ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve PEPP'nin toplam büyüklüğünde değişikliğe gidilmediğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Pandemide kendimize iyi bakmanın yolları
Pandemide kendimize iyi bakmanın yolları
CHP Genel Merkezi personeli Engin Gündüz, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
CHP Genel Merkezi personeli Engin Gündüz, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Derya Yanık Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Burak Sergen Kaan Yıldırım
Spor Ünal Karaman Bülent Uygun Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 20:21:44. #1.15#

title