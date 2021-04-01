Son dakika haberi | Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Son dakika haberi | Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi | Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Son dakika haberler: Avrupa borsaları, Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin imalat sanayi endeksi verilerinin ardından günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin imalat sanayi endeksi verilerinin ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,61 artışla 432,22 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 artarak 6.737,3, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,66 değer kazanarak 15.107,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59'luk artışla 6.102,96 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,25'lik yükselişle 24.710 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,41 değer kazanarak 1,178 seviyelerinden işlem görüyor.

Avrupa'da, artan Kovid-19 vakaları, yeni kısıtlamalar ve aşılamadaki tedarik sorunları konusundaki endişelere rağmen yatırımcılar, Avro Bölgesi'nde mart ayı imalat sanayi PMI'nın hızlı yükselişine odaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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