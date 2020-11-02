Son dakika haberi | Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Son dakika haberi | Avrupa borsaları yükselişle kapandı

02.11.2020 20:19 | Son Güncelleme: 02.11.2020 20:23
Son dakika haberi | Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Son dakika haberlerine göre Avrupa borsaları, ekim ayına ilişkin öncü imalat verilerinin (PMI) güçlü gelmesinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, ekim ayına ilişkin öncü imalat verilerinin (PMI) güçlü gelmesinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,61 yükselerek, 347,86 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,11 artarak 4.691,14 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,55 değer kazanarak 18.400,03 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,01 yükselişle 11.788,28 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,39'luk artışla 5.654,97 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.16 itibarıyla yüzde 0,13'lük düşüşle 1,163 seviyelerinden işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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