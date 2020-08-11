Son dakika haberi: Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Gelen son dakika haberlerine göre Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.
11.08.2020 19:21 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:24
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,68 artışla 370,76 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,71 artarak 6.154,34, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,04 değer kazanarak 12.946,89, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,41'lik artışla 5.027,99, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,84'lük yükselişle 20.209,11 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,21 değer kazanarak 1,176 seviyelerinden işlem görüyor.
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Kaynak: AA