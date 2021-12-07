Son dakika haberi! Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 1,16 artışla 474 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,31 değer kazancıyla 15.584 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,80 yükselişle 7.290 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 1,40 üzerinde 6.962 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 1,19 artışla 26.808 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu sıralarda dünkü kapanışının hemen altında 1,1297 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalması ile Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise Almanya'da ZEW beklenti endeksi, Avro Bölgesi'nde üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretimi ekimde aylık yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde arttı.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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