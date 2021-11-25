Son dakika haberi... Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 0,46 artışla 481,88 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,44 değer kazancıyla 15.948 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 yükselişle 7.296 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,40 üzerinde 7.070 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,57 primle 27.265 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu sıralarda dünkü kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,1222 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde başta olmak üzere ECB ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) yetkililerinin açıklamaları öncesinde pay piyasalarında risk iştahının yüksek seyrettiğini belirtti.

Almanya'da 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yıllık yüzde 2,5 artışla beklentilere paralel gelmesinin piyasada alımları desteklediğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki gelişmelerin de yakından takip edildiğini bildirdi.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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