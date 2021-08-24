Son dakika haberi | Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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Son dakika haberi | Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Son dakika haberi | Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,22 artarak 472,92 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise 0,32 yükselerek 15.903 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 artarak 7.124 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,29 değer kazancıyla 8.992 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 yükselişle 6.710 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,22 artışla 26.102 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,07 azalışla 1,1739 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel ekonomik görünüme ilişkin öncü verilerdeki zayıflığın, destekleyici para politikalarının süresinin uzayacağı beklentilerini artırdığını ve bu nedenle perşembe günü ABD'de başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu öncesinde pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerlemelerin de piyasaları desteklediğini aktaran analistler, bugün ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ikinci çeyrekte çeyreklik yüzde 1,6 ve yıllık yüzde 9,8 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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