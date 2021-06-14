Son dakika haberi... Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Son dakika gelişmesine göre Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,64 artarak 460,46 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,59 değer kazancıyla 15.785 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72 artışla 7.185 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,81 yükselişle 9.280 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 primle 6.645 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,48 değer kazancıyla 25.841 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 1,2110 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin iyimserlik ve artan enflasyon baskısının geçici olduğuna işaert eden verilerle pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü gerçekleştireceği toplantı ile bugün başlayacak NATO Zirvesi'nin bu haftanın en önemli gündemi olduğunu kaydeden analistler, bugünün veri takviminde Avro Bölgesi'nde nisan ayı sanayi üretiminin öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip