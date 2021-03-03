Son dakika haberi... Avrupa borsaları yükselişle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Avrupa borsaları yükselişle açıldı

03.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:42
Son dakika haberi... Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,66 artışla 415,98 puan oldu ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,05 değer kazanarak 14.179 puanla rekor seviyeyi gördü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,19 artışla 6.692 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 yükselişle 5.851 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,80 değer kazancıyla 8.423 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,97 primle 23.301 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1,2079 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, tahvil piyasalarının sakin seyri ve ABD'de bu hafta sonuna kadar Senato'da görüşülmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin beklentilerin pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'nin ADP istihdam raporunun takip edileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Eda Ece Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Can Bartu Ersun Yanal Cüneyt Çakır Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 12:11:06. #1.15#
title