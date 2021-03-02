Son dakika haberi | Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Gelen son dakika haberine göre Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.
Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,17 artışla 413,14 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,30 değer kazancıyla 14.070 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 artışla 6.610 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 5.805 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 8.384 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,11 primle 23.233 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,29 azalışla 1,2011 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, tahvil piyasalarının seyri ve ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk