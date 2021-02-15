Son dakika haberi... Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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Son dakika haberi... Avrupa borsaları yükselişle açıldı

15.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:38
Son dakika haberi... Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Gelen son dakika haberine göre Avrupa borsaları, haftaya alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, haftaya alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,57 artışla 416,38 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 değer kazancıyla 14.089 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,89 artışla 6.649 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 yükselişle 5.748 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,92 değer kazancıyla 8.126 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,75 artarak 23.596 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,18 artışla 1,2142 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin İtalya'da kabinesiyle yemin ederek göreve başlamasının piyasaları pozitif etkilemeye devam ettiğini ifade etti.

Bu haftanın gündeminde, cuma günü başlayacak G7 liderler zirvesi, çarşamba ABD Merkez Bankası (Fed) ve ECB'nin toplantı tutanakları ile cuma günü açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin öne çıktığını kaydeden analistler, bugün Avro Bölgesi'nde aralık ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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