Son dakika haberi | Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Son dakika haberi... Avrupa borsaları, güne alıcılı seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne alıcılı seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artarak 386 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 13.206 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 6.316 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 5.437 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 primle 20.954 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.728 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1794 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün Avrupa Birliği (AB) kurumlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerindeki bütçe konusunda uzlaşmasının risk iştahını artırdığını söyledi.

Kovid-19 aşısına ilişkin olum haber akışının da pay piyasalarını sektör bazlı desteklemeye devam ettiğine dikkati çeken analistler, ancak Kovid-19 vakalarındaki artışın piyasalardaki alıcılı seyri görece törpülediğini ifade etti.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğin, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan